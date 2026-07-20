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Pasieniečių perimtą skraidyklę su kroviniu miške aptiko kinologas su tarnybiniu šunimi

2026 m. liepos 20 d. 16:55
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Kenos pasieniečiai Vilniaus rajone nutupdė į Lietuvą įskridusį droną su kroviniu. Kontrabandininkai prarado skraidyklę su 340 pakelių baltarusiškų cigarečių. Šiemet valstybės sieną su Baltarusija saugantys VSAT pareigūnai perėmė jau 34 bepiločius orlaivius.
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Penktadienio naktį pasienio ruožą ties Šiulgių kaimu (Vilniaus r.) žvalgę VSAT Vilniaus rinktinės Kenos pasienio užkardos pareigūnai išgirdo garsą, būdingą skrendantiems dronams. Pasieniečiai nedelsdami panaudojo antidroninę įrangą, nors skrendančio orlaivio ir nematė. Mažiau kaip po minutės nakties tamsoje nuaidėjo medžio šakų traškesys ir garsus trenksmas į žemę. VSAT pareigūnai pradėjo ieškoti nukritusios skraidyklės, buvo pasitelktas ir kinologas su tarnybiniu šunimi. Tačiau surasti tamsoje bepiločio orlaivio nepavyko.
Jau išaušus jo paiešką perėmė kita pasieniečių pamaina, į kurią vėl buvo įtrauktas kinologas su šunimi, panaudoti užkardos tarnybiniai dronai. Pagaliau pastangos buvo apvainikuotos sėkme: kinologas kontrabandininkų skraidyklę aptiko miške netoli Šumskų kaimo (Vilniaus r.). Prie šio skraidančio aparato, nukentėjusio nuo kritimo, buvo pritvirtinta kartoninė dėžė, apvyniota juoda polietileno plėvele.
Šiame pakete buvo rasta 340 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 1 856 eurai.
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Šioje užkardoje laikinai saugomi kontrabandininkų skraidyklė ir baltarusiškos cigaretės.
Per daugiau kaip šešis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 34 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo nutupdytos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
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