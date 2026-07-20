Per parą du Lietuvos kariai atsidūrė policijos areštinėje – vienas sulaikytas Švenčionių r., kitas įkliuvo Marijampolėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 18 d. apie 19 val. 25 min. Švenčionių r., Pavoverės kaime, namuose, tarp girto (2,02 prom.) vyro (gim. 1975 m.) ir blaivaus Lietuvos kariuomenės kario (gim. 2001 m.) kilo ginčas, kurio metu vyrai vienas prieš kitą smurtavo. Abu mušeikos sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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Liepos 19 d. apie 21 val. 48 min. Marijampolėje, K. Donelaičio g., policijos pareigūnai sulaikė ne tarnybos metu neuniformuotą Lietuvos kariuomenės karį (gim. 2004 m.), pas kurį rastas ir paimtas užspaudžiamas plastikinis maišelis su augalinės kilmės medžiaga.
Įtariama, kad jog tai narkotinė medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo kvaišalais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
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