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Raseinių r. sulaikytas padegimu įtariamas girtas vyras

2026 m. liepos 20 d. 11:49
Lrytas.lt
Raseinių policijos pareigūnai sulaikė girtą vyrą, įtariamą padegimu.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 19 d. apie 5 val. 40 min. Raseinių r., Pramedžiavos kaime, apdegė ūkinio pastato išorinė siena.
Įtariamas padegimas. Nuostolis – 1 000 eurų.
Padegimu įtariamas girtas (2,16 prom.) vyras (gim. 1984 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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