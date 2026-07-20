Raseinių r. sulaikytas padegimu įtariamas girtas vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 19 d. apie 5 val. 40 min. Raseinių r., Pramedžiavos kaime, apdegė ūkinio pastato išorinė siena.
Įtariamas padegimas. Nuostolis – 1 000 eurų.
Padegimu įtariamas girtas (2,16 prom.) vyras (gim. 1984 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Kaip nurodo Baudžiamasis kodeksas, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasRaseinių rajonasūkinis pastatas
Rodyti daugiau žymių