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Šalčininkų r. sudeginta parduotuvė – įtariamasis jau sulaikytas

2026 m. liepos 20 d. 08:43
Lrytas.lt
Šalčininkų policijos pareigūnai sulaikė vyrą, įtariamą parduotuvės padegimu.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 19 d. apie 1 val. Šalčininkų r., Jašiūnų miestelyje, parduotuvėje, kilo gaisras, kurio metu išdegė pastato vidus bei sudegė įvairios prekės.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Įtariamasis padegimu vyras (gim. 1980 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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