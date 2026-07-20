Šalčininkų r. sudeginta parduotuvė – įtariamasis jau sulaikytas

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 19 d. apie 1 val. Šalčininkų r., Jašiūnų miestelyje, parduotuvėje, kilo gaisras, kurio metu išdegė pastato vidus bei sudegė įvairios prekės.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Įtariamasis padegimu vyras (gim. 1980 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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