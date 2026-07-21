Alytaus policija ieško žmonių, mačiusių, kaip buvo apgadintas kelias – panašu į sprogimą

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo įvykio aplinkybių patikslinimo tyrimą dėl įvykio, kai liepos 17 d. kelyje Antakalnis – Jieznas – Alytus, 55 kilometre buvo apgadinta kelio danga. Beveik per visą kelio plotą (1,9 m. x 1,3 m gylis apie 0,25 m) paliktas didelis mechaninio pobūdžio pažeidimas.
Policija paviešino apgadinto kelio nuotrauką, pagal kurią negalima atmesti ir sprogimo versijos.
Siekiant išsiaiškinti įvykio aplinkybes, policija kviečia atsiliepti įvykį mačiusius gyventojus. Policija taip pat prašo atsiliepti šiuo keliu važiavusius žmones su vaizdo registratoriais ir informuoti Alytaus apskrities VPK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Aidą Kaknevičių tel. +370 700 65 635, mob. tel. +370 614 72 750, el. paštu aidas.kaknevicius@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
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