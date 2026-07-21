Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, visų pirma liepos 20 d. netoli Lietuvos ir Lenkijos sienos buvo sulaikyti du Pakistano piliečiai. Jie buvo ką tik nelegaliai kirtę sieną pėsčiomis.
Tą pačią dieną patikrinimui buvo sustabdytas 28 metų Turkmėnijos piliečio vairuojamas automobilis „Toyota“ su Varšuvos numeriais. Automobilyje vyras gabeno keturis neteisėtai Lenkijos teritorijoje buvusius migrantus – du Irano ir po vieną Pakistano bei Afganistano piliečius.
Vakare, apie 20 d. netoli Grajevo, Seinų pasienio apsaugos pareigūnai patikrinimui stabdė lengvąjį automobilį „Kia“. Automobilio vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir bandė pasprukti. Prasidėjo gaudynės, į kurias įsijungė Balstogės policijos pareigūnai.
Pasieniečiai sučiupo 38 iš urvo išlindusius migrantus: humanitarinių paketų su maistu nepaėmė
Du migrantai keliavo bagažinėje
Kaip rašoma Balstogės policijos pranešime, Seinų pasieniečiai policijai pranešė apie pareigūnams nestojusį automobilį „Kia“, kuriuo, greičiausiai, gabenami migrantai.
Netrukus policijos patrulis pastebėjo ieškomą automobilį ir bandė jį stabdyti. Tačiau vairuotojas ignoravo policijos reikalavimą, nekreipė dėmesio į šviesos bei garso signalus ir spruko keldamas grėsmę kitiems eismo dalyviams – važiavo nesilaikydams Kelių eismo taisyklių, vairuodamas naudojosi telefonu.
Per gaudynes bėglys nusuku į kukurūzų lauką, iššoko iš automobilio ir bandė sprukti pėsčiomis. Tačiau tankūs augalai jam neleido to padaryti ir vairuotojas buvo sučiuptas.
Susiję straipsniai
Automobilyje rasti šeši migrantai – keturi ant galinės sėdynės, o du – bagažinėje. Pasieniečiai praneša, kad tai 5 Etiopijos piliečiai ir vienas Eritrėjos pilietis. Jie turėjo Latvijos imigrantų centro išduotus dokumentus. Užsieniečiai prisipažino, kad Lenkijoje atsidūrė neteisėtai perėję sieną iš Lietuvos.
Pasak policijos, 19-metis vairuotojas lenkas pareigūnams prisipažino migrantus paėmęs netoli Lietuvos sienos. Jis užsieniečiams turėjo padėti pasiekti Vokietiją. Už tai vaikinui buvo pažadėtas atlygis - 15 tūkst. Lenkijos zlotų (apie 3 463 eurus).
Vairuotojas ir užsieniečiai perduoti pasieniečiams, kurie atlieka tolesnį tyrimą. 19-mečiui bus pateikti kaltinimai dėl nesustojimo kelyje patikrinimo metu, dėl pagalbos organizuojant neteisėtą valstybės sienos kirtimą ir dėl neteisėtai Lenkijoje esančių užsieniečių gabenimo. Jam gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Už kelių eismo taisyklių pažeidimus vaikinui skirta bauda.
Visi sulaikyti migrantai, sutvarkius formalumus, bus perduoti Lietuvai.
Nuo 2026 metų pradžios Lietuvos ir Lenkijos pasienyje Lenkijos pareigūnai sulaikė 76 migrantų pagalbininkus ir neteisėtų kelionių organizatorius.