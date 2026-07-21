Griovyje šalia stovinčio automobilio rastas pistoletas – trys vyrai atsidūrė areštinėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 20 d. apie 19 val. 40 min. Kaune, Kapsų g., policijos pareigūnai pastebėjo stovintį automobilį „VW Golf“, kuriame sėdėjo trys vyrai (gimę 1985 m., 1992 m. ir 1985 m.).
Šalia automobilio, griovyje, buvo rasti ir paimti pistoletas „TT“ bei dėtuvė su 6 šoviniais.
Visi trys vyrai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
pistoletasšoviniaiKaunas
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