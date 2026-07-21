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Griovyje šalia stovinčio automobilio rastas pistoletas – trys vyrai atsidūrė areštinėje

2026 m. liepos 21 d. 08:47
Lrytas.lt
Kauno policijos pareigūnai sulaikė tris vyrus ir aiškinasi, kuriam iš jų priklauso pistoletas su šoviniais, rastas greta automobilio, kuriame sulaikytieji sėdėjo.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 20 d. apie 19 val. 40 min. Kaune, Kapsų g., policijos pareigūnai pastebėjo stovintį automobilį „VW Golf“, kuriame sėdėjo trys vyrai (gimę 1985 m., 1992 m. ir 1985 m.).
Šalia automobilio, griovyje, buvo rasti ir paimti pistoletas „TT“ bei dėtuvė su 6 šoviniais.
Visi trys vyrai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
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