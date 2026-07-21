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Išsigabenti iš Baltarusijos atskraidintų rūkalų vilniečiai nespėjo – sutrukdė pasieniečiai

2026 m. liepos 21 d. 12:25
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Į Druskininkų pasieniečių rankas pateko du vyrai, automobiliu gabenę 6 tūkst. pakelių cigarečių, iš Baltarusijos atgabentų oro balionais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, abu vyrai – suimti.
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Sekmadienio rytą tarnybą vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai ties Švendubrės kaimu (Druskininkų sav.) sustabdė patikrinti automobilį „Volkswagen Crafter“. Išsinuomotą furgoną su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 45-erių Vilniaus rajono gyventojas, su juo važiavo 30-metis vilnietis.
Krovininiame automobilyje pasieniečiai rado keturis ryšulius, apvyniotus juoda polietileno plėvele. Prie vieno iš ryšulių matėsi oro baliono liekanos ir apie 30 cm pilkos spalvos plastikinis vamzdis.
Ryšuliuose buvo po tris kartonines dėžes su Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipais.
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Automobilį su kroviniu ir abu vilniečius VSAT pareigūnai pristatė į Druskininkų pasienio užkardą. Ten išardžius ryšulius ir atidarius dėžes, rasta 5 999 pakeliai cigarečių „Minsk 5 Superslims“, „NZ Gold“ ir „Queen Methol“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šio rūkalų kiekio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – daugiau kaip 32,7 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Po apklausos pirmadienį jaunesniajam vilniečiui teismas skyrė 20-ies dienų, jo bendrininkui – 15-os dienų suėmimą.
Sulaikytos cigaretės ir automobilis „Volkswagen Crafter“ laikinai saugomi viename iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių.
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