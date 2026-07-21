Lietuvos dienaKriminalai

Latvis užsidirbs teistumą, neteisėti migrantai Vokietijos nepasiekė

2026 m. liepos 21 d. 12:22
Lrytas.lt
Bendradarbiaujant VSAT ir policijos pareigūnams, Anykščių rajone buvo sulaikytas Latvijos pilietis, gabenęs, įtariama, tris neteisėtus migrantus.
Daugiau nuotraukų (1)
Penktadienio vakarą Ukmergės policijos pareigūnai Anykščių rajone, miške, sulaikė tris jaunus svetimšalius. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų, tačiau du iš jų tvirtino esantys Bangladešo piliečiai, trečiasis – Indijos. Visi neteisėti migrantai nurodė, kad jų kelionės tikslas – Vokietija.
Netrukus degalinėje buvo sulaikytas ir 19-metis Latvijos pilietis. Įtariama, kad jis automobiliu BMW iš Latvijos gabeno tuos tris užsieniečius.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Susiję straipsniai
Iš Latvijos keliavę prieglobsčio „prašytojai“, Rusijos ir Egipto piliečiai, sučiupti Lietuvoje

Iš Latvijos keliavę prieglobsčio „prašytojai“, Rusijos ir Egipto piliečiai, sučiupti Lietuvoje

Lenkai Lietuvos pasieniečiams savaitgalį grąžino 8 migrantus, prasmukusius iš mūsų šalies

Lenkai Lietuvos pasieniečiams savaitgalį grąžino 8 migrantus, prasmukusius iš mūsų šalies

Nuomoto mikroautobuso krovinių skyrių migrantų prigrūdęs ir juos į Lenkiją vežęs prancūzas jau siunčiamas į teismą

Nuomoto mikroautobuso krovinių skyrių migrantų prigrūdęs ir juos į Lenkiją vežęs prancūzas jau siunčiamas į teismą

Po apklausos Latvijos pilietis buvo paleistas iš areštinės, skyrus jam kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Jo automobilis BMW laikinai saugomas VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
migrantailatvissulaikymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.