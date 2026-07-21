Latvis užsidirbs teistumą, neteisėti migrantai Vokietijos nepasiekė

Penktadienio vakarą Ukmergės policijos pareigūnai Anykščių rajone, miške, sulaikė tris jaunus svetimšalius. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų, tačiau du iš jų tvirtino esantys Bangladešo piliečiai, trečiasis – Indijos. Visi neteisėti migrantai nurodė, kad jų kelionės tikslas – Vokietija.
Netrukus degalinėje buvo sulaikytas ir 19-metis Latvijos pilietis. Įtariama, kad jis automobiliu BMW iš Latvijos gabeno tuos tris užsieniečius.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Susiję straipsniai
Po apklausos Latvijos pilietis buvo paleistas iš areštinės, skyrus jam kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Jo automobilis BMW laikinai saugomas VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
migrantailatvissulaikymas
Rodyti daugiau žymių