Sukčiai nuskriaudė dar du vilniečius – bendras nuostolis siekia beveik 30 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 20 d. gautas vyro (gim. 1955 m.) pranešimas, kad liepos 17 d. apie 12 val. 30 min. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės.
Skambinusieji, prisistatę įmonės „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 23 460 eurų.
Taip pat Liepos 20 d. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1984 m.), kuris pareiškė, kad liepos 20 d. apie 19 val. 34 min. Vilniuje, telefone gavo trumpąją žinutę su nuoroda dėl laimėjimo.
Susiję straipsniai
Žinutę paspaudusir suvedus banko prisijungimo duomenis, nenustatyti nusikaltėliai pasisavino daugiau nei 6 000 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaisukčiavimasPinigai
Rodyti daugiau žymių