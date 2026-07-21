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Sukčiai nuskriaudė dar du vilniečius – bendras nuostolis siekia beveik 30 tūkst. eurų

2026 m. liepos 21 d. 09:32
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, apgavusių du sostinės gyventojus. Bendras nuostolis siekia beveik 30 tūkst. eurų.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 20 d. gautas vyro (gim. 1955 m.) pranešimas, kad liepos 17 d. apie 12 val. 30 min. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės.
Skambinusieji, prisistatę įmonės „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 23 460 eurų. 
Taip pat Liepos 20 d. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1984 m.), kuris pareiškė, kad liepos 20 d. apie 19 val. 34 min. Vilniuje, telefone gavo trumpąją žinutę su nuoroda dėl laimėjimo.
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Žinutę paspaudusir suvedus banko prisijungimo duomenis, nenustatyti nusikaltėliai pasisavino daugiau nei 6 000 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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