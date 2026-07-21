Teismui perduota byla dėl karfentanilio platinimo Kaune

Bylos duomenimis, R. M. nuo 2025 metų spalio iki šių metų vasario keturis kartus neteisėtai disponavo karfentaniliu, turėdamas tikslą jį platinti. 2025 m. spalio 22 d. Kaune jis buvo sulaikytas, kai gabeno 0,00296 g karfentanilio. Manoma, kad šią narkotinę medžiagą jis ketino platinti, tačiau buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Nepraėjus nė mėnesiui, kaltinamasis pardavė 0,000265 g karfentanilio L. S.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šių metų vasario 5 dieną R. M. iš kaltinamosios S. M. du kartus įsigijo narkotinių medžiagų. Įsigijęs 0,000514 g karfentanilio, jis netrukus jį pardavė R. Š. Tą pačią dieną jis įsigijo dar kartą 0,000618 g karfentanilio ir 0,000532 g metadono. Įtariama, kad šias narkotines medžiagas R. M. ketino platinti, tačiau buvo sulaikytas, o narkotinės medžiagos rastos ir paimtos policijos pareigūnų.
Atlikus kratą S. M. gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado ir paėmė tris pakuotes su narkotinėmis medžiagomis. Jose iš viso buvo 0,054 g metadono ir 0,0653 g karfentanilio. Remiantis specialistų išvadomis, toks karfentanilio kiekis laikomas labai dideliu.
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Kauniečiai L. S. ir R. Š. kaltinami neteisėtai įgiję ir laikę karfentanilį be tikslo jį platinti. Tyrimo duomenimis, abu vyrai narkotinę medžiagą įsigijo iš R. M. savo reikmėms.
R. M. pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Kaltinamajai S. M. pareikšti kaltinimai dėl to paties Baudžiamojo kodekso straipsnio, o L. S. ir R. Š. – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platint. Už tokias veikas gali grėsti laisvės atėmimas iki 15 metų.
Pažymėtina, kad karfentanilis laikomas viena pavojingiausių narkotinių medžiagų – net ir labai mažas jo kiekis gali sukelti sunkų apsinuodijimą ar mirtiną perdozavimą.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
prekyba narkotikaisBylaKauno apygardos teismas
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