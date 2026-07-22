Dvigubą pilietybę turinčio vairuotojo krosoveryje – pakistanietis ir penki afganistaniečiai

Sekmadienio vakarą, gavę informaciją iš VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus, policijos pareigūnai Utenoje sustabdė automobilį „Toyota Yaris Cross“. Krosoverį su lenkiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 19-metis vyras. Automobilis buvo sausakimšas – jame keliavo šeši jauni svetimšaliai.
Į įvykio vietą atvykusiems VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnams penki iš jų prisistatė Afganistano piliečiais, šeštasis – Pakistano. Visi jie į Lietuvą atvyko iš Latvijos ir prieglobsčio mūsų šalyje neprašė.
Juos gabenęs užsienietis buvo sulaikytas ir uždarytas į VSAT Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpas.
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Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
Antradienį tojotos vairuotojui teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Automobilis „Toyota Yaris Cross“ laikinai saugomas VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje.
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