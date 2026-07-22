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Dvigubą pilietybę turinčio vairuotojo krosoveryje – pakistanietis ir penki afganistaniečiai

2026 m. liepos 22 d. 12:01
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Bendradarbiaujant VSAT ir policijos pareigūnams, Utenoje sulaikytas dvigubą pilietybę, Moldovos ir Rumunijos, turintis vyras, automobiliu gabenęs šešis neteisėtus migrantus.
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Sekmadienio vakarą, gavę informaciją iš VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus, policijos pareigūnai Utenoje sustabdė automobilį „Toyota Yaris Cross“. Krosoverį su lenkiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 19-metis vyras. Automobilis buvo sausakimšas – jame keliavo šeši jauni svetimšaliai.
Į įvykio vietą atvykusiems VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnams penki iš jų prisistatė Afganistano piliečiais, šeštasis – Pakistano. Visi jie į Lietuvą atvyko iš Latvijos ir prieglobsčio mūsų šalyje neprašė.
Juos gabenęs užsienietis buvo sulaikytas ir uždarytas į VSAT Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpas.
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