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Girtas ir beteisis vairuotojas Utenos r. sukėlė avariją, per kurią sudaužyti 3 automobiliai

2026 m. liepos 22 d. 10:54
Lrytas.lt
Žmonės nenukentėjo, tačiau trys automobiliai buvo sudaužyti per avariją, kurią sukėlė girtas ir beteisis vairuotojas. Po incidento jis paspruko iš įvykio vietos, tačiau buvo surastas namuose.
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Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, liepos 21 d. apie 21 val. 27 min., Utenos r., Leliūnų seniūnijoje, Antalgės kaime, kelyje A6 (Kaunas – Zarasai – Daugpilis) vyras (gim. 1985 m.) vairavo automobilį „Ford Galaxy“ neturėdamas teisės vairuoti ir atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „Nissan Note“.
Po smūgio automobilis „Nissan Note“ trenkėsi į automobilį „Ford S-Max“.
Avariją sukėlęs automobilio „Ford Galaxy“ vairuotojas (gim. 1985 m.) iš įvykio vietos paspruko. Netrukus jis rastas namuose girtas. Vyrui nustatytas 3,02 prom. girtumas.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Avarijos kaltininkas sulaikytas ir patalpintas į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
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