Lietuvos dienaKriminalai

Jurbarko r. sulaikytas sukčių pagalbininkas – rinko pinigus iš gyventojų

2026 m. liepos 22 d. 11:34
Marijampolės apskrities VPK
2026 m. liepos 13 d. į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatą kreipėsi 1953 m. gimusi moteris. Ji pranešė, kad birželio viduryje interneto naujienų portale rado skelbimą, kuriame buvo siūloma užsidirbti investuojant lėšas finansų platformoje „Brondesbury Global“.
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Moteriai užpildžius anketą, su ja susisiekė rusakalbė moteris. Vėliau investavimo klausimais nukentėjusioji per programėlę „WhatsApp“ bendravo su rusakalbe „konsultante“.
Nukentėjusioji iš savo banko sąskaitos pervedė 200 eurų, o 2026 m. birželio 26 d. į jos naudojamą sąskaitą kaip uždirbtas atlygis buvo pervesta 82,26 euro. Vėliau moteris į naujai jos vardu atidarytą banko sąskaitą pervedė dar 1 300 eurų. Šios lėšos turėjo būti konvertuotos į JAV dolerius ir investuotos platformoje „Brondesbury Global“.
2026 m. liepos 10 d. į nukentėjusiosios namus atvyko tariamas „investavimo platformos“ kurjeris ir iš jos paėmė 5 000 eurų grynaisiais. Pinigai esą turėjo būti panaudoti tolesniam investavimui šioje platformoje.
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Sukčiai ir toliau mulkina gyventojus

2026 m. liepos 16 d. Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnai Jurbarke sulaikė iš nukentėjusiosios dar kartą paimti pinigų atvykusį „kurjerį“ – Kauno miesto gyventoją. Atlikus kratą įtariamojo namuose, rasta grynųjų pinigų, kurie galėjo būti įgyti sukčiavimo būdu.
Sulaikytajam įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl sukčiavimo.
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