Jurbarko r. sulaikytas sukčių pagalbininkas – rinko pinigus iš gyventojų

Moteriai užpildžius anketą, su ja susisiekė rusakalbė moteris. Vėliau investavimo klausimais nukentėjusioji per programėlę „WhatsApp“ bendravo su rusakalbe „konsultante“.
Nukentėjusioji iš savo banko sąskaitos pervedė 200 eurų, o 2026 m. birželio 26 d. į jos naudojamą sąskaitą kaip uždirbtas atlygis buvo pervesta 82,26 euro. Vėliau moteris į naujai jos vardu atidarytą banko sąskaitą pervedė dar 1 300 eurų. Šios lėšos turėjo būti konvertuotos į JAV dolerius ir investuotos platformoje „Brondesbury Global“.
2026 m. liepos 10 d. į nukentėjusiosios namus atvyko tariamas „investavimo platformos“ kurjeris ir iš jos paėmė 5 000 eurų grynaisiais. Pinigai esą turėjo būti panaudoti tolesniam investavimui šioje platformoje.
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2026 m. liepos 16 d. Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnai Jurbarke sulaikė iš nukentėjusiosios dar kartą paimti pinigų atvykusį „kurjerį“ – Kauno miesto gyventoją. Atlikus kratą įtariamojo namuose, rasta grynųjų pinigų, kurie galėjo būti įgyti sukčiavimo būdu.
Sulaikytajam įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl sukčiavimo.
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