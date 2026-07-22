Kauno policija prašo pagalbos tiriant plėšimo bylą

Kaune, S. Žukausko g., daugiabučio namo laiptinėje, nenustatytas žmogus, panaudodamas smurtą, iš vyro (gim. 1962 m.) pagrobė grynuosius pinigus ir asmens dokumentus. Padaryta turtinė žala siekia apie 1 200 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį žmogų, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 973 arba el. paštu goda.stankeviciene@policija.lt.
Už plėšimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą gresia laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.