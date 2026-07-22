Lietuvos dienaKriminalai

Kauno policija prašo pagalbos tiriant plėšimo bylą

2026 m. liepos 22 d. 10:25
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariatas atlieka ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo, kuomet birželio 15 d. apie 14 val. 12 min.
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Kaune, S. Žukausko g., daugiabučio namo laiptinėje, nenustatytas žmogus, panaudodamas smurtą, iš vyro (gim. 1962 m.) pagrobė grynuosius pinigus ir asmens dokumentus. Padaryta turtinė žala siekia apie 1 200 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį žmogų, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 973 arba el. paštu goda.stankeviciene@policija.lt.
Už plėšimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą gresia laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
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