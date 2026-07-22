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Kėdainiečio mirties tyrimas perkvalifikuotas į nužudymą

2026 m. liepos 22 d. 17:23
Po 37-erių metų kėdainiečio mirties teisėsauga ėmėsi tyrimo dėl nužudymo. Tyrimas perkvalifikuotas paaiškėjus, kad vyras prieš mirtį buvo sumuštas, o jo patirti sužalojimai galėjo būti susiję su mirtimi.
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„Rinkos aikštė“ primena, kad Policijos departamentas informavo, jog liepos 20-osios rytą, apie 7 val. 30 min., Kėdainiuose, Chemikų gatvėje esančiame bute, rastas 37-erių metų vyras su sužalojimais. Gavus pranešimą, kad jam reikalinga skubi medicinos pagalba, į įvykio vietą atvykę medikai nedelsdami ėmėsi gaivinimo ir gydymo veiksmų, tačiau vyras nuo patirtų sužalojimų mirė.
Paaiškėjo, kad vyras išvakarėse buvo sumuštas gatvėje. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Trečiadienį Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Rimkė informavo, kad tyrimas perkvalifikuotas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalį, numatančią atsakomybę už nužudymą.
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Šiuo metu pareigūnai aiškinasi visas įvykio aplinkybes, sulaikytų įtariamųjų kol kas nėra.
Jei bus nustatyti žmonės, kurių veiksmai lėmė 37-erių metų kėdainiečio mirtį, ir jų kaltė bus įrodyta, jiems gali grėsti laisvės atėmimas iki 15 metų.
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