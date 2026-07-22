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Lenkijos pasieniečiai: šiemet jau kone tūkstantis migrantų iš Lietuvos neteisėtai atvyko į Lenkiją

2026 m. liepos 22 d. 11:55
Lrytas.lt
Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone tūkstantis migrantų, neteisėtai atvykusių iš mūsų šalies. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai keturi tokie žmonės.
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Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, liepos 21 d. pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariais sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje.
Migrantai neturėjo jokių dokumentų, leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje.
Toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų. Vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą.
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Sutvarkius formalumus, sulaikyti migrantai bus grąžinti Lietuvos pareigūnams.
Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šaies atvykusių užsieniečių.
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