Lietuvos dienaKriminalai

Nuteisti du vyrai, bandę Marijampolės kalėjimą aprūpinti narkotikais

2026 m. liepos 22 d. 10:09
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo Joniškio gyventojas Š. K. ir, šiuo metu laisvės atėmimo bausmę Marijampolės kalėjime atliekantis, R. M. pripažinti kaltais dėl neteisėto disponavimo labai dideliu psichotropinių medžiagų kiekiu.
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Baudžiamosios bylos duomenimis, 2023 m. rugpjūtį kaltinamasis Š. K., gavęs nurodymus iš R. M., neteisėtai įgijo labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 26 g sintetinio kanabinoido, 459 g amfetamino ir fenetilamino miltelių, 1,5 kg gelsvos, mėlynos bei rusvos spalvų tablečių.
Nustatyta, kad minėtas medžiagas Š. K., vykdydamas organizatoriaus nurodymą, nusivežė pas kitą žmogų į Joniškį ir kvaišalus supakavo į tris paketus.
Tų pačių metų rugsėjo pabaigoje Š. K., gavęs nurodymus iš R. M., minėtas medžiagas nugabeno į Marijampolės miestą ir paslėpė krūmuose prie namo. Psichotropines medžiagas turėjo paimti kitas žmogus ir perduoti į Marijampolės kalėjimą, laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems, tačiau jas paėmė pareigūnai.
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Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, abu kaltinamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. Š. K. skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, o R. M. skirta galutinė, su ankstesniais nuosprendžiais subendrinta, dvylikos metų dvejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kauno apygardos teismo 2026 m. liepos 17 d. nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
NarkotikainuosprendisMarijampolės kalėjimas

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