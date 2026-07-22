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Patikrinę automobilį BMW Kauno pareigūnai rado neteisėtai laikytą dujinį revolverį

2026 m. liepos 22 d. 08:22
Lrytas.lt
Kauno policija aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet patikrinus automobilį BMW, jame rastas neteisėtai laikytas dujinis revolveris.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 21 d. apie 11 val. 10 min. Kaune, Chemijos g., patikrinimo metu, automobilyje BMW 3, kurį vairavo vyras (gim. 1997 m.), rastas ir paimtas neteisėtai laikomas dujinis revolveris „Reck Mod. 35 Chief Special“ ir 5 vnt. šovinių.
Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 
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