Lietuvos dienaKriminalai

Po automobilio patikrinimo dviem vyrams pareikšti kaltinimai dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis

2026 m. liepos 22 d. 10:17
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Klaipėdos apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 31-erių Skuodo rajono gyventojas kaltinamas neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, o 30-metis vienos įmonės vadybininkas iš Kretingos – neteisėtu disponavimu dideliu narkotinių medžiagų kiekiu.
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Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2025 m. rugpjūčio 21 d. vakare, kai Skuodo rajone policijos pareigūnai sustabdė automobilį BMW, kurį vairavo 31-erių vyras. Patikrinimo metu jis elgėsi įtartinai, jaudinosi.
Atlikus dalinę asmens apžiūrą, jo apatinėse kelnaitėse rastas plastikinis maišelis su kanapėmis ir keturi maišeliai su kokainu. Nustatyta, kad tą pačią dieną Kretingoje jis už 1 300 eurų iš kito kaltinamojo įsigijo minėtas narkotines medžiagas – daugiau kaip 11 gramų kokaino ir ne mažiau kaip 9,5 gramo kanapių. Jas vyras automobiliu atgabeno į Skuodo rajoną, kur policijos pareigūnai jas rado ir paėmė.
Tęsiant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad Kretingos gyventojas iš nenustatyto žmogaus buvo įgijęs ne mažiau kaip 41 gramą kokaino ir apie 40 gramų kanapių. Įtariama, kad dalį šių narkotinių medžiagų jis ir pardavė Skuodo rajono gyventojui, o likusias pareigūnai aptiko ir paėmė per kratas jo automobilyje bei gyvenamojoje vietoje.
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