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Su įkalčiais Švenčionių rajone sučiupti du kontrabandininkai

2026 m. liepos 22 d. 12:05
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Per Švenčionių rajone surengtą operaciją VSAT pareigūnai sulaikė didelės vertės cigarečių krovinį, vilnietį ir švenčioniškį bei vienam iš jų priklausantį krovininį mikroautobusą. Kontrabandininkams nepadėjo ir tai, kad vienas jų mėgino pabėgti, o kitas – pasipriešino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, abu įtariamieji vienam mėnesiui suimti.
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Šeštadienio naktį realizuodami VSAT Kriminalinės žvalgybos skyriaus informaciją apie aptiktus ryšulius su, įtariama, baltarusiškomis cigaretėmis, miške ties Žvyrių kaimu (Švenčionių r.), esančiu vos už poros kilometrų nuo Baltarusijos sienos, VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus pareigūnai surengė pasalą.
Jau po vidurnakčio priemonių pagalba pasieniečiai pastebėjo vyrą, nuo gretimo kaimo elektriniu paspirtuku važiuojantį paslėptų ryšulių link. Dairėsi, aiškiai žvalgė vietovę. Vos po kelių minučių tame pat kelyje buvo užfiksuotas kita transporto priemonė – baltas furgonas su lietuviškais valstybinio numerio ženklais.
Netrukus buvo stebima, kaip abu vyrai nešioja ir į automobilį krauna miške paslėptus ryšulius. VSAT pareigūnams pasirodžius iš už priedangos, vienas iš vyrų metė ryšulį ir puolė bėgti. Įsakmus reikalavimas sustoti bėglio nepaveikė, sulaikyti jį padėjo tarnybinis šuo. Jo prireikė ir sutramdant prie furgono likusį vyresnįjį vyrą, kuris aktyviai pasipriešino pasieniečiams.
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Nustatyta, kad į VSAT pareigūnų pasalą pakliuvo Švenčionėlių miesto (Švenčionių r.) gyventojas ir vilnietis. VSAT pareigūnai sulaikė šiuos du vyrus, 29 ryšulius su cigaretėmis, automobilį ir du elektrinius paspirtukus. Abu sulaikytieji atsidūrė sostinės areštinėje.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Pirmadienį teismas abiem įtariamiesiems skyrė kardomąsias priemones – suėmimą vienam mėnesiui.
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