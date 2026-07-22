Sukčiai ir toliau mulkina gyventojus

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, į policiją kreipėsi moteris (gimusi 1950 m.), kuri pareiškė, kad liepos 20 d. apie 15 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę įmonės „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 000 eurų.
Liepos 21 d. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi dar viena moteris (gimusi 1941 m.), kuri pareiškė, kad liepos 20 d. apie 18 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 1 500 eurų.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad liepos 21 d. gautas vyro pareiškimas, kad 2026 m. sausio mėn. įsigijus automobilį „Toyota“ ir už jį sumokėjus, automobilis buvo paimtas dokumentams sutvarkyti, tačiau iki šiol negrąžintas, jo buvimo vieta nežinoma, o su pardavėju susisiekti nepavyksta. Padaryta turtinė žala – 25 000 eurų.
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Panevėžio apskrities VPK informuoja, kad liepos 17 d. apie 10 val. Biržuose, moteris (gimusi 1976 m.) pranešė, kad rado skelbimą apie parduodamas granules, pervedė pinigus už penkias tonas granulių, bet prekės iki šiol negavo. Turtinė žala – 1 100 eurų.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad liepos 21 d. Klaipėdos m. PK pradėtas tyrimas pagal uždarosios akcinės bendrovės atstovo pareiškimą, kuriame nurodoma, kad liepos 2 d., bandant prisijungti prie banko interneto svetainės, iš uždarosios akcinės bendrovės banko sąskaitos neteisėtai buvo pasisavinta 3 000 eurų.
Taip pat liepos 21 d. Klaipėdos m. PK pradėtas tyrimas pagal moters pareiškimą, kuriame nurodoma, kad gegužės 20 d. už paslaugą pervedė 340 eurų. Vėliau paslaugos atsisakė, tačiau pinigai nebuvo grąžinti.
Liepos 21 d. Plungės r. PK gautas 1989 m. gimusios moters pareiškimas, kuriame nurodoma, kad liepos 17 d. pagal skelbimą soc. tinkle ketino įsigyti prekę ir į pardavėju prisistačiusio asmens nurodytą sąskaitą pervedė 975 eurus, tačiau prekės negavo, pinigai negrąžinti.
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Utenos apskrities VPK informuoja, kad liepos 21 d. į Zarasų r. PK kreipėsi moteris (gimusi 1958 m.), kuri pareiškė, kad liepos 20 d. apie 8 val. Zarasų r., būnant savo namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 19 830 eurų.
Alytaus apskrities VPK praneša, kad liepos 21 d. Lazdijų r. PK gautas moters (gimusi 1947 m.) pranešimas, kad liepos 21 d. apie 16 val. Lazdijų r., Veisiejų miestelyje, būnant savo namuose, jai paskambino nepažįstamas žmogus (kalbėjo rusų kalba), kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 7 000 eurų.
Visi įvykiai tiriami.
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