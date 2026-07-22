Lietuvos dienaKriminalai

Telšių teismui perduota byla dėl turto prievartavimo

2026 m. liepos 22 d. 15:53
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vyras kaltinamas neteisėtai, prisidengęs kitų politikų vardu, galimai vertęs kitą žmogų perduoti jam 15 tūkst. eurų, grasindamas paviešinti tą žmogų kompromituojančią informaciją.
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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis A. J. beveik 2 mėnesius trukusių asmeninių susitikimų ir telefoninių pokalbių su nukentėjusiuoju metu vertė jį perduoti turtą – 15 tūkst. eurų, grasindamas, kad šių pinigų nesumokėjus, bus atskleista surinkta kompromituojanti informacija.
Nustatyta, kad kaltinamasis, neturėdamas teisėto pagrindo, prisidengdamas keleto politikų asmenvardžiais, teigė, kad jie renka kompromituojančią informaciją ir neva reikalauja pinigų, tačiau faktiškai veiksmai buvo atliekami savo asmeninei naudai.
A. J. Pareikšti kaltinimai dėl turto prievartavimo. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki šešerių metų.
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turto prievartavimasBylaTelšiai

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