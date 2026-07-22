Telšių teismui perduota byla dėl turto prievartavimo

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis A. J. beveik 2 mėnesius trukusių asmeninių susitikimų ir telefoninių pokalbių su nukentėjusiuoju metu vertė jį perduoti turtą – 15 tūkst. eurų, grasindamas, kad šių pinigų nesumokėjus, bus atskleista surinkta kompromituojanti informacija.
Nustatyta, kad kaltinamasis, neturėdamas teisėto pagrindo, prisidengdamas keleto politikų asmenvardžiais, teigė, kad jie renka kompromituojančią informaciją ir neva reikalauja pinigų, tačiau faktiškai veiksmai buvo atliekami savo asmeninei naudai.
A. J. Pareikšti kaltinimai dėl turto prievartavimo. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki šešerių metų.
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Byloje pareikštas daugiau nei 4 tūkst. eurų dydžio civilinis ieškinys.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Telšių rūmams.