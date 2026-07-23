„Pamiršęs“ atlikti bausmę Lietuvoje, Ispanijoje gyvenantis baltarusis įkliuvo Medininkų punkte

Trečiadienio naktį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai Medininkų PKP tikrino į Lietuvą atvykstantį automobilį „Kia Carnival“ su kirgiziškais valstybinio numerio ženklais. Dokumentus pateikus minivenu iš Baltarusijos važiuojančiam keleiviui, 41-erių Baltarusijos piliečiui, nustatyta, kad jo paiešką daugiau kaip prieš šešerius metus, 2020-ųjų balandį, paskelbė sostinės policija.
VSAT pareigūnai išsiaiškino, kad baltarusiui dvejus metus, nuo 2013-ųjų lapkričio iki 2015-ųjų gruodžio, buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje. Šiuo metu jis turi leidimą laikinai gyventi Ispanijoje.
Taip pat išaiškėjo, kad šio vyro ieško ir Prancūzijos policija.
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Baudžiamojo įsakymo, kuriuo jam Lietuvoje buvo skirta arešto bausmė, senaties terminas turėjo sueiti 2030 m. sausio 8 d. Pasieniečiai Baltarusijos pilietį sulaikė, uždarė jį į laikino sulaikymo patalpas ir apie įvykį pranešė paieškos iniciatoriui. Po valandos VSAT pareigūnai užsienietį perdavė atvykusiam sostinės policijos ekipažui.
Šiemet per mažiau kaip septynis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 299 žmones, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 280, buvo mūsų šalies piliečiai, po 4 – Jungtinės Karalystės ir Latvijos, po 3 – Baltarusijos ir Rusijos, 2 – Moldovos, po 1 – Airijos, Rumunijos ir Turkijos.
2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus žmones (583 – oro uostuose). Dauguma iš jų, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
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