70 tūkst. eurų iš klebonijos pavogęs jaunuolis kalėjimo kol kas išvengė

Bylos duomenimis, pritrūkęs pinigų, prieš tai ūkio darbus pas kleboną dirbęs Marius Balčiūnas 2025 m. gruodžio 7 d. pro rūsio patalpą įsibrovė į gyvenamą namą – kleboniją, priklausantį Smilgių Šv. Jurgio parapijai ir pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą – daugiau nei 65 tūkst. eurų ir apie 2,7 tūkst. JAV dolerių, priklausiusius parapijai bei klebonui.
Pinigus jis rado klebonijos darbo kambaryje stalčiuose ir nerakintame seife: apie 58,7 tūkst. eurų ir 2,7 tūkst. dolerių asmeninių klebono Eugenijaus Staleronkos pinigų, bei apie 5,9 tūkst. eurų, priklausančių parapijai. Didžioji dalis pasisavintų pinigų rasta ir paimta kratų metu, tačiau teismas nustatė, kad buvo išleista daugiau nei 2,1 tūkst. eurų.
Teisme Marius Balčiūnas kaltu prisipažino, gailėjosi, žadėjo grąžinti išleistus pinigus. Pasisavintas turtas yra labai didelės vertės, už šios veikos padarymą įstatymas numato bausmes – baudą arba laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
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„Teismas, vadovaudamasis bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis nedirba, yra neįgalus, padaryta veika spontaniška ir iš anksto neplanuota, o didžioji dalis pagrobto turto surasta ir grąžinta nukentėjusiajam, daro išvadą, kad realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui“, – sakė bylą nagrinėjęs Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas Kulikauskas.
Teismas Marių Balčiūną pripažino kaltu ir paskyrė jam galutinę 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams, be intensyviosios priežiūros, tačiau įpareigojant šiuo laikotarpiu dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dalyvauti elgesio pataisos programose, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo
Teismas tenkino nukentėjusiojo klebono Eugenijaus Staleronkos civilinį ieškinį ir priteisė iš Mariaus Balčiūno atlyginti jam padarytą 2 116 eurų turtinę žalą.
Nuosprendis neįsiteisėjęs ir per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
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