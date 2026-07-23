Akmenės r. girtas vyras pavogė automobilį ir jį pakeliui sudaužė – nakvojo areštinėje

Kaip informuoja Telšių apskrities VPK, liepos 22 d. nuo 16 val. iki 20 val. 30 min. Akmenės r., Pagamės kaime, iš namo kiemo pagrobtas neužrakintas vyro (gim. 1966 m.) pilkos spalvos automobilis „Ford Fusion“, kartu su automobilio salone paliktais užvedimo rakteliais ir pinigine, kurioje buvo nukentėjusiojo vairuotojo pažymėjimas.
Turtinė žala 1 300 eurų.
Liepos 23 d. apie 1 val. 20 min. pagrobtas automobilis surastas Joniškio rajone, kelyje Žagarė – Juodeikiai – Piktuižiai nuvažiavęs nuo kelio ir apgadintas. Kiti pagrobti daiktai taip pat surasti.
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Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas, vyras (gim. 1974 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Policija praneša, kad po sulaikymo jam nustatytas 0,87 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
VagystėAkmenės rajonasJoniškio rajonas
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