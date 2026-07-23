Apvertusi automobilį Trakų r. moteris pūstelėjo į alkotesterį – iš karto pradėtas ikiteisminis tyrimas

Pranešimas apie Trakų rajone, Lentvario seniūnijoje, ties Sausių kaimu (kelias Grigiškės - Rykantai) apvirtusį automobilį „Volvo“ liepos 23 d. gautas apie 7 val. 27 min. Buvo pranešta, kad viduje yra prispaustas žmogus.
Į įvykio vietą iš karto buvo išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos - ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams prispaustų ir nukentėjusių žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
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Ugniagesiai atvertė automobilį ir atjungė akumuliatorių.
Tuo tarpu policijos pareigūnai pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes. Pasak policijos, automobilį vairavo girta moteris (gimusi 1982 m.). Paprašyta papūsti į alkotesterį ji pripūtė 1,71 prom.
Tai girtumas dėl kurio jau pradedamas ikiteisminis tyrimas. Tad pareigūnai jį ir pradėjo.
Vairuotojai dabar be kita ko gresiai ir iki metų kalėjimo.
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