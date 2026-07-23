Lietuvos dienaKriminalai

Apvertusi automobilį Trakų r. moteris pūstelėjo į alkotesterį – iš karto pradėtas ikiteisminis tyrimas

2026 m. liepos 23 d. 09:30
Lrytas.lt
Trakų policijos pareigūnai ketvirtadienio rytą pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet girta moteris apvertė automobilį „Volvo“.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie Trakų rajone, Lentvario seniūnijoje, ties Sausių kaimu (kelias Grigiškės - Rykantai) apvirtusį automobilį „Volvo“ liepos 23 d. gautas apie 7 val. 27 min. Buvo pranešta, kad viduje yra prispaustas žmogus.
Į įvykio vietą iš karto buvo išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos - ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams prispaustų ir nukentėjusių žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Susiję straipsniai
Nuo narkotikų apsvaigęs Azerbaidžano pilietis Vilniuje trenkėsi į BMW ir kelioms valandoms paralyžiavo eismą

Nuo narkotikų apsvaigęs Azerbaidžano pilietis Vilniuje trenkėsi į BMW ir kelioms valandoms paralyžiavo eismą

Girtas ir beteisis vairuotojas Utenos r. sukėlė avariją, per kurią sudaužyti 3 automobiliai

Girtas ir beteisis vairuotojas Utenos r. sukėlė avariją, per kurią sudaužyti 3 automobiliai

Akmenės r. girtas vyras pavogė automobilį ir jį pakeliui sudaužė – nakvojo areštinėje

Akmenės r. girtas vyras pavogė automobilį ir jį pakeliui sudaužė – nakvojo areštinėje

Ugniagesiai atvertė automobilį ir atjungė akumuliatorių.
Tuo tarpu policijos pareigūnai pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes. Pasak policijos, automobilį vairavo girta moteris (gimusi 1982 m.). Paprašyta papūsti į alkotesterį ji pripūtė 1,71 prom. 
Tai girtumas dėl kurio jau pradedamas ikiteisminis tyrimas. Tad pareigūnai jį ir pradėjo.
Vairuotojai dabar be kita ko gresiai ir iki metų kalėjimo.
girta moterisgirtas vairuotojasavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.