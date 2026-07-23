Bus teisiami oro balionais atskraidintas cigaretes rinkę varėniškiai

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamieji, pasiskirstę vaidmenimis ir veikdami kartu su bendrininkais, perimdavo oro balionais per valstybės sieną iš Baltarusijos į Lietuvą atgabentas baltarusiškomis banderolėmis pažymėtas cigaretes. Nustatyta, kad praėjusių metų rugpjūčio 1-ąją kaltinamieji perėmė 1 tūkst. 500 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“, paženklintų baltarusiškais akcizo ženklais, kurių vertė siekė beveik 7 tūkst. 800 eurų.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Baltarusijoje ir Lietuvoje veikusi organizuota grupė, veikdama pagal nusikalstamos veikos planą, naudojo akcizinių prekių gabenimui skirtas priemones – oro balioną, GPS įrenginius bei mobiliojo ryšio techniką, kurios sudarė sąlygas sistemingai gabenti cigaretes.
Kaltinamieji, prisijungę prie organizuotos grupės, veikdami pagal jiems paskirstytus vaidmenis, perimdavo kontrabanda atgabentas cigaretes, jas slėpdavo, perduodavo kitiems bendrininkams, taip pat slėpdavo nusikalstamai veiklai vykdyti naudojamas priemones.
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Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmams.
Oro balionaikontrabandinės cigaretėsByla
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