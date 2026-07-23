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Dujomis ginkluotas nusikaltėlis Vilniuje apiplėšė moterį

2026 m. liepos 23 d. 09:42
Lrytas.lt
Vilniaus policija sulaikė vyrą, kuris įtariamas gatvėje dujomis nupurškęs ir apiplėšęs moterį.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 22 d. apie 20 val. 20 min. Vilniuje, Sodų g., vyriškis papurškė dujų ir sužalojo moterį (gimusi 1981 m.).
Užpuolikas iš moters pagrobė rankinę, kurioje buvo mobiliojo ryšio telefonas, asmens dokumentai, juvelyriniai dirbiniai ir pinigai. Nuostolis nustatinėjamas.
Nukentėjusioji, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
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Įtariamasis (gim. 1996 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
plėšimasVilniusMoteris
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