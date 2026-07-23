Kalėjime sėdinti porelė prisidirbo – vėl gresia iki 10 metų nelaisvės

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamoji recidyvistė S. A., būdama Panevėžio kalėjime, trumposiomis SMS žinutėmis bei skambučiais organizavo nusikalstamą veiką su kitu kaltinamuoju, kuris taip pat pripažintas recidyvistu, E. A., atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Šiaulių kalėjime. Kaltinamieji davė nurodymus laisvėje esančioms A. B. bei I. S. ir susitarė, kad A. B. susitiks su, apie daromą nusikalstamą veiką nežinančia, I. S. ir perduos jai paketą su dideliu kiekiu narkotinės medžiagos – karfentanilio.
Nustatyta, kad I. S. minėtą paketą turėjo nugabenti į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus ir perduoti S. A. prieš teismo posėdį. I. S. kaip atlygį už paslaugą gavo narkotinės medžiagos – karfentanilio, tačiau šią medžiagą rado ir paėmė Kriminalinės žvalgybos pareigūnai.
Moteriai ir vyrui, organizavusiems nusikalstamą veiką, pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis organizavimas turint tikslą jas platinti, taip pat dėl pasikėsinimo neteisėtai disponuoti narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Už tokias nusikalstamas veikas gali grėsti laisvės atėmimas iki dešimties metų.
Susiję straipsniai
Žmogus, perdavęs paketą ir atlygį, kaltinamas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki dešimties metų.
Žmogus, priėmęs atlygį, kaltinamas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Už šią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki dviejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.
Panevėžio kalėjimasŠiaulių kalėjimasNarkotikai
Rodyti daugiau žymių