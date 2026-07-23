Kaunietis apiplėštas savo paties namuose

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 22 d. apie 14 val. Kaune, Pašilės g., į vyro (gim. 1958 m.) butą, savininkui atidarius duris, užėjo kitas vyriškis. Atėjūnas sudavė buto šeimininkui į veidą ir pagrobė piniginę, kurioje buvo 6 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą,baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.