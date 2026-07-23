Lietuvos dienaKriminalai

Kaunietis apiplėštas savo paties namuose

2026 m. liepos 23 d. 09:00
Lrytas.lt
Kauno policija ieško nusikaltėlio, apiplėšusio miesto gyventoją jo paties bute.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 22 d. apie 14 val. Kaune, Pašilės g., į vyro (gim. 1958 m.) butą, savininkui atidarius duris, užėjo kitas vyriškis. Atėjūnas sudavė buto šeimininkui į veidą ir pagrobė piniginę, kurioje buvo 6 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą,baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
plėšimasKaunastyrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.