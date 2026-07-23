Kelmės r. pasieniečiai sučiupo tris kuršėniškius ir įspūdingą kiekį padirbtų cigarečių – vertė siekia kone milijoną

Pirmadienį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Kelmės rajone, Kalniškių kaimo sodyboje, sulaikė tris Kuršėnų (Šiaulių r.) gyventojus, 36-erių, 37-erių ir 58-erių, įtariamus neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis.
VSAT pareigūnai užfiksavo, kai jie iš krovininio mikroautobuso „Mercedes-Benz Sprinter“ į sodybos pagalbines patalpas krovė dėžes su cigaretėmis. Patikrinus sodyboje stovėjusį automobilį „VW Transporter“, jame taip pat aptikta dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis. Abu automobiliai buvo su lietuviškais valstybinio numerio ženklais.
Kriminalistai viso aptiko 176 tūkst. pakelių (352 dėžes) cigarečių „Marlboro Gold Original“, „NZ Gold“, „Davidoff Gold“, „Parliament“ ir „Winston Blue“ be jokių akcizo ženklų. Jų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – kiek mažiau kaip 1 mln. eurų.
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Pažymėtina, kad cigaretės „Davidoff Gold“ ir „Parliament“ anksčiau tokio pobūdžio sulaikymuose nebuvo aptiktos, todėl įtariama, kad jos gali būti tik dabar pradėtos gaminti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Trims Kuršėnų gyventojas skirta kardomoji priemonė – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Nelegalios cigaretės ir transporto priemonės laikinai saugomos VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
Yra nustatyta, kad pasaulyje gerai žinomų prekės ženklų ir net baltarusiškos cigaretės padirbinėjamos taip pat ir Latvijoje veikiančiuose pogrindiniuose fabrikuose, kurių jau ne vieną pareigūnai likvidavo. Pasieniečiai neatmeta, kad Kelmės rajone sulaikyti rūkalai „Marlboro Gold Original“, „NZ Gold“, „Davidoff Gold“, „Parliament“ ir „Winston Blue“ taip pat galėjo atkeliauti iš kaimyninės šalies.
kontrabandinės cigaretėssulaikymasKelmės rajonas
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