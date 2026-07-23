Kupiškio rajono sodyboje policija aptiko kanapių plantaciją – sodybos savininkas sulaikytas

Atlikę kratą Kupiškio rajono gyventojo (gim. 1994 m.) sodybos ūkiniame pastate, policijos pareigūnai surado apie 60 vazonų su kanapėmis. Jų auginimui buvo įrengta patalpa su specialiomis lempomis ir ventiliacija.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto kanapių auginimo.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas. Kardomosios priemonės skyrimo klausimas bus sprendžiamas ketvirtadienį.
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Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
kanapėsKupiškio rajonasikiteisminis tyrimas
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