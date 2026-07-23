Patikėję rusiškai kalbančiai saldžiabalsiais du vilniečiai prarado pinigus

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 22 d. kreipėsi moteris (gimusi 1935 m.), kuri pareiškė, kad dar liepos 2 d. apie 8 val. 38 min. Vilniuje, namuose, jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 31 000 eurų.
Taip pat liepos 22 d. į Vilniaus apskrities. VPK kreipėsi vyras (gim. 1960 m.), kuris pareiškė, kad liepos 22 d. apie 10 val. Vilniuje, namuose, jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 13 240 eurų.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaisukčiavimasVilnius
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