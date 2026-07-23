Slėpė po stogo skarda, apatiniuose drabužiuose ir net maisto termose: kalėjimuose perimta dešimtis telefonų

Liepos 18 dieną Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjime pareigūnai pastebėjo nuteistąjį, kuris ūkio kieme bandė užlipti ant pastato stogo ir paslėpti ten anksčiau permestą paketą po stogo skarda. Operatyviai sureagavus pareigūnams, paketas buvo paimtas. Jame rasti trys mobiliojo ryšio telefonai – du „Samsung“ ir vienas „BM-70“ – bei dvi SIM kortelės „Labas“.
Tą pačią dieną kalėjimo teritorijoje rastas dar vienas juodos spalvos paketas. Jį patikrinus aptikti du mobiliojo ryšio telefonai – „Samsung“ ir „Huawei“. Dėl abiejų įvykių pradėti tyrimai.
Savaitgalį Pravieniškių 2-ajame kalėjime pareigūnai užkardė du bandymus draudžiamus daiktus įnešti per pasimatymus. Vienas lankytojas apatiniuose drabužiuose slėpė keturis mobiliojo ryšio telefonus ir adapterį, o netrukus tokiu pačiu būdu kitas lankytojas mėgino įnešti dar keturis mobiliuosius telefonus. Abiems pradėtos administracinės teisenos.
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Liepos 22 dieną Pravieniškių 2-ajame kalėjime, tikrinant į įstaigą atvykusį krovininį automobilį, viename iš maisto termosų buvo aptikti du lipniąja juosta apvynioti paketai. Juose rasta dešimt mobiliųjų telefonų ir trys SIM kortelės. Dėl šio įvykio pradėta administracinė teisena, taip pat bus sprendžiama dėl žmogaus teisės ateityje patekti į kalėjimo teritoriją apribojimo.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad mobiliojo ryšio telefonai ir kiti draudžiami daiktai kelia grėsmę įstaigų saugumui, sudaro sąlygas tęsti nusikalstamą veiklą bei apsunkina resocializacijos procesą. Pareigūnai nuosekliai vykdo prevencines priemones ir taiko sustiprintą kontrolę, siekdami užkirsti kelią bet kokiems bandymams perduoti nuteistiesiems draudžiamus daiktus.
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