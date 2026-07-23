Teismui perduota byla dėl sukčiavimo ir jūrinių konteinerių pasisavinimo

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis, vadovaudamas keliems juridiniams asmenims, interneto skelbimų portale skelbdavo apie parduodamus jūrinius konteinerius. Manoma, kad jis su įmonėmis sudarydavo jūrinių konteinerių nuomos sutartis, nurodydamas, kad konteineriai bus naudojami pašarams laikyti. Tačiau, kaip įtariama, nuo pat pradžių kaltinamasis neketino vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų.
Tyrimo metu nustatyta, kad nuomos pagrindais gavęs jūrinius konteinerius, kaltinamasis juos neteisėtai parduodavo tretiesiems asmenims, neturėdamas tikrųjų savininkų sutikimo. Manoma, kad tokiu būdu buvo realizuoti 72 kitoms bendrovėms priklausę jūriniai konteineriai, o nukentėjusioms įmonėms padaryta daugiau kaip 191 tūkst. eurų turtinė žala.
Bylos duomenimis, kaltinamasis internete taip pat siūlydavo įsigyti tariamai parduodamus jūrinius konteinerius. Potencialiems pirkėjams jis siųsdavo konteinerių nuotraukas, išankstinio apmokėjimo sąskaitas ir prašydavo sumokėti avansą arba visą sutartą kainą. Gavęs pinigus, konteinerių nepristatydavo, o sumokėtų lėšų negrąžindavo arba grąžindavo tik dalį jų.
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Šioje bylos dalyje nukentėjusiaisiais pripažinti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Jiems padaryta daugiau kaip 24 tūkst. eurų turtinė žala.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis taip pat apgaulingai tvarkė bendrovės finansinę apskaitą. Nustatyta, kad jis neįtraukė dalies ūkinių operacijų į apskaitą, nepateikė visų buhalterinių dokumentų, taip pat paslėpė arba sunaikino dalį apskaitos registrų.
Vyrui pareikšti kaltinimai dėl trijų Baudžiamojo kodekso straispnių. Už sunkiausią iš inkriminuojamų nusikalstamų veikų – labai didelės vertės sukčiavimą – įstatymas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų, o už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą – iki ketverių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
sukčiavimasBylatyrimas
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