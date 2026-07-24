Lietuvos dienaKriminalai

Ant Šiaulių kalėjimo vidinės tvoros rastas paketas: viduje – trys mobilieji telefonai

2026 m. liepos 24 d. 16:55
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjimo pareigūnai užkirto kelią draudžiamų daiktų patekimui į laisvės atėmimo vietų įstaigą.
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Liepos 23 d. Šiaulių kalėjimo budėtojas ant vidinės perimetro tvoros aptiko paketą. Patikrinus jo turinį nustatyta, kad pakete buvo trys mobiliojo ryšio telefonai.
Pareigūnų budrumas ir nuosekliai vykdomos prevencinės priemonės padeda užkirsti kelią draudžiamų daiktų patekimui į kalėjimus. Mobiliojo ryšio telefonai yra priskiriami draudžiamiems daiktams, kurių patekimas į laisvės atėmimo vietų įstaigas kelia grėsmę įstaigų saugumui ir vidaus tvarkai.
Dėl įvykio atliekamas tyrimas.
Šiaulių kalėjimasTelefonaidraudžiami daiktai
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