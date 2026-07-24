Automobilis su slovakiškais numeriais Marijampolėje kliudė dviratininkę ir paspruko iš avarijos vietos

Pirminiais duomenimis, birželio 8 d. apie 12 val. 26 min. Marijampolėje, Sporto gatvėje, pro moterį važiavęs automobilis „Toyota Auris Hybrid“, pažymėtas Slovakijos Respublikos valstybinio numerio ženklais, galėjo kliudyti elektriniu dviračiu važiavusią moterį.
Policija prašo atsiliepti minėto automobilio vairuotoją, taip pat įvykį mačiusius ar apie jo aplinkybes reikšmingos informacijos turinčius žmones.
Turinčius informacijos, policija prašo susisiekti su Marijampolės policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju telefonu +370 655 48 060 arba +370 601 21 538.
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