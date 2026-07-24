Lietuvos dienaKriminalai

Automobilis su slovakiškais numeriais Marijampolėje kliudė dviratininkę ir paspruko iš avarijos vietos

2026 m. liepos 24 d. 10:14
Marijampolės apskrities VPK
Marijampolės apskrities VPK Marijampolės policijos komisariato Veiklos skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio, per kurį buvo sužalota elektriniu dviračiu važiavusi moteris.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirminiais duomenimis, birželio 8 d. apie 12 val. 26 min. Marijampolėje, Sporto gatvėje, pro moterį važiavęs automobilis „Toyota Auris Hybrid“, pažymėtas Slovakijos Respublikos valstybinio numerio ženklais, galėjo kliudyti elektriniu dviračiu važiavusią moterį.
Policija prašo atsiliepti minėto automobilio vairuotoją, taip pat įvykį mačiusius ar apie jo aplinkybes reikšmingos informacijos turinčius žmones.
Turinčius informacijos, policija prašo susisiekti su Marijampolės policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju telefonu +370 655 48 060 arba +370 601 21 538.
paieškaavarijaMarijampolė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.