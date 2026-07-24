Dar du vilniečiai patikėjo rusiškai kalbančiais nusikaltėliais – neteko 25 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 23 d. kreipėsi vyras (gim. 1947 m.), kuris pareiškė, kad liepos 18 d. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 13 000 eurų.
Taip pat liepos 23 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1953 m.) pareiškimas, kad liepos 14 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstama moteris (bendravo rusų kalba), kuri įtikino įdiegti programą, po ko nepažįstami žmonės nuotoliniu būdu prisijungę prie jos mobiliojo ryšio telefono iš banko sąskaitos pasisavino apie 12 000 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaisukčiavimasVilnius
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