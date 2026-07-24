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Klaipėdoje sučiuptas požeminiuose parkinguose automobilius padeginėjęs girtas vyras

2026 m. liepos 24 d. 08:34
Lrytas.lt
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Klaipėdos policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą vyrą, kuris įtariamas automobilių padegimais požeminiuose parkinguose.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 24 d. apie 0 val. 05 min. Klaipėdoje, Birutės g., požeminėje automobilių aikštelėje, automobilyje „Volvo XC60“, kilo gaisras, kurio metu apdegė dešinės pusės galinė dalis.
Kaip informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, automobilis „Volvo“ buvo su ukrainietiškais valstybiniais nuemriais. Pasak ugniagesių pranešimo, buvo gautas pranešimas, kad požeminėje automobilių parkavimo aikštelėje daug dūmų. Atvykus, degė automobilis „Volvo“. Gaisro metu apdegė galinė automobilio kėbulo dalis (sparnas, bamperis, durelės).
Po valandos, apie 1 val. 15 min. Klaipėdoje, Taikos pr., požeminėje automobilių aikštelėje, automobilyje „Mazda 121“, kilo gaisras, kurio metu sudegė transporto priemonė.
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Ugniagesiai praneša, kad atvykus, automobilių parkingo penktame aukšte degė automobilis „Mazda“ atvira liepsna. Gaisro metu sudegė visos degios automobilio dalys. Aprūko aikštelės sienos, apdegė elektros instaliacijos laidai.
Įtariamasis padegimais girtas vyras (gim. 1999 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Po sulaikymo jam nustatytas 1,85 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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