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Klaipėdoje sudeginti daugiabučio kieme stovėję sandėliukai

2026 m. liepos 24 d. 09:23
Lrytas.lt
Klaipėdos policija ieško piktadarių, sudeginusių daugiabučio kieme stovėjusius sandėliukus.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 24 d. apie 1 val. 15 min. Klaipėdoje, Tulpių g., 13-ojo ir 15-ojo namų gyventojų sandėliukuose (savininkai nustatinėjami), kilo gaisras, kurio metu išdegė sandėliukų vidus.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad gaisro gesinimui buvo pasitelktos gausios gelbėtojų pajėgos - net 6 autocisternos, atvyko štabo automobilis.
Pasak ugniagesių pranešimo, apie gaisrą jiems pranešta liepos 24 d. apie 1 val. 16 min. Atvykus į nurodytą vietą, degė daugiabučių kieme esantys sandėliukai.
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Iš viso degė 12 sandėliukų, visi išdėstyti eilėje kaip vientisas masyvas, pastatyti iš įvairių medžiagų (medžio, plastiko, dailylenčių ir kt.), stogas dengtas šiferiu ir skarda. Iš visų sandėliukų iškrauta ir užpilta vandeniu apie 10 kubinių metrų malkų. Du sandėliukai sudegė pilnai, nudegė šešių sandėliukų stogas, apdegė sienos. 
Policija praneša, kad įtariamas padegimas. Nuostoliai nustatinėjami.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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