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Klaipėdos r. nuo policijos sprukti bandė „Toyota Yaris“ vairuotojas – nulėkė į griovį, mašinoje rasta narkotikų

2026 m. liepos 24 d. 09:40
Lrytas.lt
Klaipėdos rajone nuo policijos nesėkmingai sprukti bandė automobilio „Toyota Yaris“ vairuotojas – nesuvaldęs automobilio jis nulėkė į griovį. Jauną vyrą sulaikius, automobilyje rasta kvaišalų.
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Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, liepos 23 d. apie 11 val. 15 min. Klaipėdos r., Dovilų kaime, pareigūnų stabdomo automobilio „Toyota Yaris“ vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį.
Automobilio salone rastas popieriaus lankstinukas su augalinės kilmės galimai narkotine medžiaga.
„Toyota Yaris“ vairuotojas (gim. 2001 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo kvaišalais.
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