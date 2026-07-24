Klaipėdos r. nuo policijos sprukti bandė „Toyota Yaris“ vairuotojas – nulėkė į griovį, mašinoje rasta narkotikų

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, liepos 23 d. apie 11 val. 15 min. Klaipėdos r., Dovilų kaime, pareigūnų stabdomo automobilio „Toyota Yaris“ vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį.
Automobilio salone rastas popieriaus lankstinukas su augalinės kilmės galimai narkotine medžiaga.
„Toyota Yaris“ vairuotojas (gim. 2001 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo kvaišalais.
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