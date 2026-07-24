Mįslingas įvykis Kėdainių r.: tvenkinyje rastas nuskendęs automobilis, savininkas kol kas nerastas

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 23 d. apie 16 val. 36 min. Kėdainių ugniagesiai buvo iškviesti į Vilainių seniūniją, Juodkiškių kaimą, Juodkiškių g. Buvo gautas pranešimas, kad žmogus plaukiodamas Juodkiškių tvenkinyje su valtimi pamatė nuskendusią mašiną.
Atvykus nustatyta, kad reikalinga narų komanda.
Netrukus atvykę narai panaudojo automobilinę gervę ir automobilį ištraukė. Automobilis „Honda Civic“ buvo 4 metrų gylyje, nuo kranto nutolęs 10 metrų.
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„Savininkas nenustatytas“, – rašoma ugniagesių pranešime.
Ištraukus automobilį, vandens paviršiuje pasirodė nedidelės naftos dėmės, kurios buvo nupurkštos naftą skaldančiu produktu.
Įvykis tiriamas.