Panevėžyje sulaikytas smurtavęs nepilnametis

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, liepos 23 d. apie 19 val. 28 min. Panevėžyje, Žemaičių g., namo kieme nepilnametis (gim. 2010 m.) sukėlė fizinį skausmą moteriai (gimusi 2002 m.). Nukentėjusi jauna moteris gydosi ambulatoriškai.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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