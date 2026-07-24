Pasieniečių operacija automagistralėje: įkliuvo 3 vilniečiai, gabenę iš Kaliningrado traukinio išmestas cigaretes

Ankstyvą trečiadienio rytą, gavę išankstinės VSAT kriminalinės žvalgybos informacijos, kad iš Kaliningrado srities vykstančio krovininio traukinio bus išmestas kontrabandinių cigarečių krovinys, kuris vėliau bus pakrautas į automobilius, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su kolegomis iš Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Vakarų skyriaus, bendradarbiaudami su Lietuvos geležinkelių Kompetencijų centru, surengė tikslinę sulaikymo operaciją.
Pasieniečiai sulaikė didelį kontrabandinių cigarečių krovinį, kurio bendra vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 282 tūkst. eurų.
Per operaciją automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda buvo sustabdytas patikrinti Lietuvoje registruotas automobilis „Mercedes-Benz Vito“, kurį vairavo 38-erių vilnietis. Kroviniame mikroautobuse pasieniečiai aptiko 45 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tęsdami operaciją, VSAT pareigūnai toje pačioje automagistralėje sustabdė automobilį „Peugeot 807“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 40-ies Vilniaus gyventojas, kartu vyko kitas vilnietis, 43-ejų. Šiame automobilyje aptikta dar 11 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Abiejuose automobiliuose iš viso rasta 1 130 standartinių dėžių, 56 500 pakelių, kontrabandinių cigarečių.
Tęsdami kriminalinės žvalgybos veiksmus, VSAT pareigūnai sulaikė dar du vilniečius, 60-ies ir 46-erių. Po apklausos vyresniam vyrui paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, jaunesniam – suėmimas 10 parų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Už tokio pobūdžio nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Trims vilniečiams, važiavusiems automobiliais „Mercedes-Benz Vito“ ir „Peugeot 807“, teismas paskyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą nuo vieno iki dviejų mėnesių.
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