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Sulaikoma moteris Kėdainiuose sužalojo pareigūnę

2026 m. liepos 24 d. 08:53
Lrytas.lt
Kėdainiuose per sulaikymą neadekvačiai besielgusi moteris pasipriešino ir sužalojo pareigūnę.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 23 d. apie 22 val. 45 min. Kėdainiuose, P. Lukšio g., policijos pareigūnams sulaikant neadekvačiai besielgiančią moterį (gimusi 1986 m.), pastaroji priešinosi ir sužalojo Kauno apskrities VPK pareigūnę (gimusi 2001 m.).
Pareigūnė, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Sulaikytoji dėl sveikatos būklės paguldyta į ligoninę.
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