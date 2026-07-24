Sulaikoma moteris Kėdainiuose sužalojo pareigūnę

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 23 d. apie 22 val. 45 min. Kėdainiuose, P. Lukšio g., policijos pareigūnams sulaikant neadekvačiai besielgiančią moterį (gimusi 1986 m.), pastaroji priešinosi ir sužalojo Kauno apskrities VPK pareigūnę (gimusi 2001 m.).
Pareigūnė, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Sulaikytoji dėl sveikatos būklės paguldyta į ligoninę.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
pasipriešinimas pareigūnamsKėdainiaisužalojimas
Rodyti daugiau žymių