Vilnietis bedarbis dideliais kiekiais iš Kanados siuntėsi kvaišalus – jam sulaikyti prireikė pusmetį trukusio tyrimo

Ikiteisminis tyrimas dėl kvaišalų kontrabandos MKT Vilniaus skyriuje pradėtas dar 2025 m. gruodį, kai Vilniaus oro uosto pašto poste sulaikytos keturios siuntos iš Kanados.
Vienoje iš jų – kulinarinėje knygoje muitininkai aptiko įrengtą slaptavietę, kurią galima pavadinti klasikine: išpjovus ertmę puslapių viduje, ten buvo paslėptas vakuuminis paketas su kanapių derva. Knygas su tokiomis kontrabandos slaptavietėmis muitinės pareigūnai yra sulaikę ne kartą: šitaip slepiami ne tik kvaišalai, bet ir senovinės monetos, mobilieji telefonai ir pan.
Kitoje muitininkų patikrintoje siuntoje turėjo būti du šilumos terapijos prietaisai, tačiau jų dėžėse irgi buvo po paketą su kanapėmis. Kanapių paketai taip pat buvo aptikti ir siuntose su maisto papildais sportuojantiems, drabužiais.
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MKT Vilniaus skyriuje tuomet buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelio kiekio narkotikų kontrabandos. Tyrimas buvo sudėtingas – pašto siuntos turėjo būti atsiimamos per sudėtingą tarpininkų grandinę, o gavėjas maskavosi netikrais vardais, naudojo sudėtingas technines priemones ir programinę įrangą, kad išvengtų identifikacijos.
Šių metų birželį MKT pareigūnai sulaikė dar dvi siuntas iš Kanados su kvaišalais – kanapės (ir 20 vnt. elektroninių cigarečių, užpildytų skysčiu su kanapių medžiaga – THC) aptiktos paslėptos siuntose su šviestuvu ir automobilių sėdynių užvalkalais.
Buvo pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas, kuris vėliau sujungtas su pradėtu 2025 m. pabaigoje, nustačius, kad narkotikų kontrabanda abiem atvejais galėjo užsiimti tas pats žmogus.
Liepos pradžioje muitinės kriminalistai atliko kratą viename iš Vilniaus Lazdynų rajono butų, kuriame gyveno įtariamas kvaišalų gavėjas. Kratos metu bute aptikta dar 100 g kanapių ir kita tyrimui reikšminga medžiaga.
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Sulaikytasis – sostinės gyventojas, bedarbis, kuris siejamas su visais šešiais narkotikų kontrabandos epizodais.
Tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotikų.
Sulaikytajam Vilniaus apylinkės teisme skirtos šios kardomosios priemonės: privaloma registracija policijos įstaigoje, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas.
Tyrimo metu MKT pareigūnai iš viso sulaikė 1,8 kg kanapių ir kanapių dervos, kurių vertė juodojoje rinkoje viršija 55 tūkst. eurų.
narkotikų kontrabandasulaikymasMuitinės kriminalinė tarnyba
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