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Jūros šventės metu policininkams teko pasirūpinti ir dviem pasimetusiais vaikais

2026 m. liepos 25 d. 11:06
Lrytas.lt
Penktadienį Klaipėdoje prasidėjus Jūros šventei papildomas krūvis teko ir policijos pareigūnams.
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Tądien iš įvairių renginių vietų į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą buvo atvežti 4 asmenys.
Už administracinius nusižengimus pareigūnai surašė 6 protokolus: 3 protokolai surašyti už statutinių pareigūnų teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymą, 2 protokolai – už alkoholinių gėrimų gėrimą viešosiose vietose ir vienas protokolas – už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.
Šventės metu dirbusiems policijos pareigūnams buvo atvesti du pasimetę vaikai ir atnešti 7 šventės dalyvių pamesti daiktai.
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