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Klaipėdoje policininkę puolė girtas smurtautojas, Vilkaviškyje pareigūnams pasipriešino narkomanas

2026 m. liepos 25 d. 09:08
Lrytas.lt
Klaipėdoje nuo girto smurtautojo nukentėjo jį sulaikyti bandžiusi policijos pareigūnė.
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Penktadienį 21 val. 30 min. Klaipėdoje, Naujojoje Uosto gatvėje esančio namo bute, dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikomas neblaivus (1,49 prom.) vyras (gim. 2006 m.) aktyviais veiksmais priešinosi Klaipėdos m. PK pareigūnei (gim. 2002 m.).
Pareigūnė, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo ir pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Naktį į šeštadienį 3 val. 15 min. Vilkaviškyje, Šilkaičių gatvėje, miesto pliažo teritorijoje, dėl su savimi turėtų galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų sulaikomas galimai nuo jų apsvaigęs vyras (gim. 2005 m.) aktyviais veiksmais priešinosi Vilkaviškio rajono PK pareigūnui.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
KlaipėdaVilkaviškisPolicija
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