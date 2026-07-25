Klaipėdoje rastas dujinis pistoletas, Prienuose – dujinis revolveris

15 val. 58 min. Alytaus apskrities VPK gavo moters (gim. 1984 m.) pranešimą apie Prienuose, Stadiono gatvės namo bute rastą ginklą su šoviniais.
Įvykio vietoje rasti ir paimti dujinis revolveris „ME 38 Compact“ bei 17 šovinių.
Surinkta medžiaga ikiteisminiams tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
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16 val. 15 min. Klaipėdoje, Reikjaviko gatvėje esančio namo moteriai (gim. 1990 m.) priklausančiame bute buvo rastas lagaminas, kuriame buvo dujinis pistoletas „RECK Goliath PTB763“, šovinių dėtuvė ir 39 šoviniai.
Dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis pradėtas ikiteisminis tyrimas.
dujinis pistoletasPrienaiKlaipėda
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